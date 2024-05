Kinga Rusin wspiera Monikę Olejnik, u której wykryto nowotwór i publikuje wspólne nagrania: "Rak to nie wyrok"

Monika Olejnik walczy z nowotworem. Kinga Rusin wspiera koleżankę

Ale ja przede wszystkim chciałam Monice podziękować za to, że bez żadnych ceregieli, bez krygowania się i patosu powiedziała publicznie o swojej chorobie i zachęciła wszystkie kobiety do badań. Jestem przekonana, że dzięki temu tysiące kobiet sprawdzi swój stan zdrowia, a kilka z nich być może uratuje w ten sposób swoje życie, bo, jak napisała Monika, rak to nie wyrok, a szybka diagnoza to gwarancja pełnego powrotu do zdrowia - stwierdziła.