Marta Linkiewicz kupiła nowego Mercedesa, ale zapomniała zdać test na prawo jazdy

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Marta już niedługo będzie pomykać po stolicy Mercedesem AMG Coupé. Mercedes klasy C, na który zdecydowała się patoinfluncerka, zapewnia "maksymalny komfort jazdy na co dzień" - tak przynajmniej twierdzi producent... Auto przyspiesza do setki w 3,9 sekundy i pali około 10 litrów na 100 kilometrów.