Marta Linkiewicz motywuje do skakania na skakance i uspokaja koleżanki z nowej branży: "Nie zamierzam sprzedawać fit batonów"

A ja w życiu nie zrozumiem jej fenomenu i co ludzie mają w głowach żeby taką osobę promować.. Zasłynęła z wiadomo czego, poziom jej wypowiedzi pozostawia wiele do życzenia, klasy zero, słownictwo pokazuje patologię jakich mało. Jej się należy szacunek, tylko dlatego, że schudła? Szacunek należy się Pani Grażynce czy Halince za to, że tyrając na 1,5 etatu z 3 dzieci osiągnęły taką przemianę, osobie chorej, która wzięła się za siebie i zwykłym ludziom za którymi nikt nie stoi i sami walczyli o taką przemianę dla siebie. Za tą dziewczyną stał sztab trenerów podczas przygotowań do fake mma i kasa, bo umówmy się wzięła się za siebie dla kasy, którą miała obiecaną za walki. Plus w codziennym życiu przecież żadną pracą się nie hańbi więc ma na to wszystko czas oraz pieniądze z fejmu jaki dostarczają jej dzieci na instagramie czy pudelku.