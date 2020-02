Marta Linkiewicz odpowiada nalegającym na jej operację biustu: "Mam więcej ambicji niż siedzenie na pi*dzie w domu z silikonowymi dojcami"

Pata 6 godz. temu zgłoś do moderacji 559 29 Odpowiedz

Dziewczyno, to przykre, ale musisz to zrozumieć. Smrod z jakim wjechalas w świadomość Polaków będzie się za Toba ciągnął zawsze. Chocbys NN zdobyła, to dalej będziesz patologiczna i ludzie inteligentni będą się Toba brzydzić. Bledy można popełniać,ale Ty z duma tkwilas długo w ciężkiej patologi. Fajnie,ze motywujesz, zarabiasz hajs, ale to jak ubrane w złoto gowno. Najlepiej usuń się w cień i zacznij życie od nowa. Serio. Przywróć sobie jakiś szacunek