Marta Linkiewicz pożałuje słów o uchodźcach? Karolina Korwin-Piotrowska OSTRO o influencerce: "Kwintesencja PATOLOGII"

Karolina Korwin-Piotrowska masakruje zachowanie Marty Linkiewicz

Kariera, która, co ważne, zaczęła się od seksu z raperami, nota bene o ciemnym kolorze skóry, w autobusie i późniejszego medialnego serialu, w którym wszystko to, co najgorsze, zdawało się bajeczką dla dzieci, ale debilomedia co jakiś czas to łykały. I biznesik się kręcił. No to mamy panią, z milionowymi zasiegami, walczącą we freak fightach, gwiazdę i idolkę dzieciaków, która w tak trudnym momencie, kiedy świat jest na krawędzi wojny, emocje są ogromne, wzmaga się antysemityzm, giną dzieciaki palestyńskie tysiącami, jest rzeź w Gazie, mówi takie rzeczy - stwierdziła oburzona Korwin-Piotrowska.