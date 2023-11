Marta Linkiewicz psioczy na "HOŁOTĘ" migrującą do Europy. Na patoinfluencerkę złożono zawiadomienie do prokuratury

zzzz 7 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Jedźcie pomieszkajcie - zobaczycie! Jak sobie żyłam w ciepłym domku w Polsce to też byłam wielką obrończynią wszelkich nacji, i w teorii chciałam żeby każdy kraj się dzielił wszystkim co ma! Wystarczyło pomieszkać za granicą, doznać chamstwa ze strony obleśnych islamistów, którym się wydaje, że można poniżać kobiety idące sobie spokojnie po chodniku, a to co w metrze mnie spotkało to nawet szkoda pisać. Bardzo długo wzbraniałam się przed podsumowaniem, że w każdym przypadku chamstwa był to człowiek płci męskiej i ciemnoskóry. Każda z osób, która mnie napastowała była obdarta, brudna i śmierdząca! Z tym, że napisała o "różnicach nie do pogodzenia" ma wielką rację! Języka jakiego użyła wobec ludzi - to jest może i skandaliczny- ale ona takim mówi- więc nie bądźcie tacy wybiórczy, że czepiacie się tylko przy tym temacie! Każdy temat jaki porusza to w taki sposób. Przykro mi że miałam takie doświadczenia z ludźmi jednego typu, przez to mam poglądy jakie mam. Dobrze że nie jestem influencerkom ani nikim popularnym bo by mnie takie organizacje zgłaszały, kamienowały i na koniec ukrzyżowały- xd- na smutno.