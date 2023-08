Marta Linkiewicz parkuje na miejscu dla niepełnosprawnych różowego mercedesa za ponad 130 TYSIĘCY ZŁOTYCH i pędzi po paczki (ZDJĘCIA)

Marta Linkiewicz w ostatnich latach przeszła sporą metamorfozę. Celebrytka zyskała rozpoznawalność w mediach po tym, jak pochwaliła się zażyłą, choć krótkotrwałą, relacją z członkami grupy RaeSremmurd. Wówczas opowiadała w mediach, co wyprawiała z poszczególnymi artystami, nie szczędząc swoim słuchaczom szczegółów. W końcu Linkiewicz udało się jednak wyrosnąć na idolkę młodego pokolenia, co przypieczętowała jej kariera sportowa w Fame MMA .

Linki zmieniła swój styl życia, przeszła metamorfozę i skupiła się na sporcie, stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Federacji. Wraz z sukcesami pojawiły się też spore wynagrodzenia, które między innymi Lil Masti wydała na luksusowy samochód. Jakiś czas temu celebrytka zainwestowała w Mercedesa klasy C, za którego trzeba było wówczas zapłacić ok. 130 tysięcy złotych. Należy jednak pamiętać, że to kwota za wersję podstawową, a cena rośnie wraz ze wszystkimi "bajerami".