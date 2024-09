Marta Linkiewicz reaguje na zarzuty, że NIESŁUSZNIE ogłoszono ją zwyciężczynią walki z Karoliną Owczarz: "Nie zes***cie się"

Czy boję się tej walki? Odpowiem ci, że nie, bo przy całym szacunku do tego chłopaka naprzeciwko mnie, walka z nim to trochę jak paproch. Byłem ćpunem, waliłem kokę hardcorowo. W najtrudniejszym momencie co sześć minut, taki był interwał – wyjawił Chajzer.

Kilka dni później wycofał się z udziału w walce, co tłumaczył utratą zaufania do organizatorów. Na trzy dni przed wydarzeniem z listy uczestników został skreślony Krzysztof "Diablo" Włodarczyk, który nie stawił się na konferencji prasowej, co tłumaczył treningami i brakiem czasu. Nie spodobało się to prezesowi federacji, który podjął decyzję o jego natychmiastowym wykluczeniu.