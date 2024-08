Krzysztof "Diablo" Włodarczyk WYRZUCONY z Fame MMA na 3 dni przed walką! Mocne oświadczenie federacji

Niefanka 18 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Obejrzałam W CAŁOŚCI (tak wiem nie była to mądra decyzja) drugą konferencję do tej gali i stwierdzam że po pierwsze powinni dodawać u dołu napisy do ,, wypowiedzi" tych zawodników a po drugie główną nagrodą powinno być leczenie u najlepszego logopedy w kraju. Banda półgłówków którzy nie potrafią sklecić jednego zdania to wstyd że taka impreza jest organizowana na Stadionie Narodowym.