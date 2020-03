Marta Linkiewicz wytyka Luxurii Astaroth, że poddała się leczeniu w klinice odwykowej: "Ja świetnie sama sobie poradziłam ze swoimi uzależnieniami"

pato 47 min. temu zgłoś do moderacji 63 0 Odpowiedz

tak wiele osób pisze tu z wielkim oburzeniem "dlaczego promujecie tą pato osobę"? A ja zastanawiam się co mają w głowie firmy wysyłające jej produkty do promowania. Przykładowo drogeria online COCOLII.... Wysyła tej dziewczynie pudła pełne kosmetykow - wszystkim oburzonym polecam zamiast pisania tu lamentów i zali np. zbojkotować firmy które z nią wspólpracuja. Przyniesie to napewno wiekszy skutek. Bo ja osobiscie nie zamierzam kupować produktow od firm ktore promują patologie.Więc - your choice!