Marta Manowska i Robert Bodzianny kontynuują rendez-vous, a jego ojciec w końcu ujawnia: "Była u nas kilka dni, LUBIĄ SIĘ"

Kasia 59 min. temu zgłoś do moderacji 23 2 Odpowiedz

A ja podglądam ich na Instagramach, nie obchodzi mnie czy są razem czy nie, zazdroszcze tej wyprawy. Genialne miejsca odwiedzają, Manowska to nie jest jakas paniusia co siedzi w pieciogwiadkowym resorcie jak większość tych naszych gwiazdeczek, wygoda dla niej nie ma znaczenia, liczy sie to co zobaczy. Pozytywnie zazdroszczę takiej wyprawy, zresztą oni nie tylko w Meksyku bo i w Gwatemali byli tez