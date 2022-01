Marta Manowska i Robert Bodzianny nadal "ukrywają się", publikując TE SAME ZDJĘCIA z wakacji...

Wszystko wskazuje na to, że Marta Manowska jest szczęśliwie zakochana. W miniony weekend niespodziewanie wszyło na jaw, że prowadząca "Rolnik szuka żony" wyjechała do słonecznego Meksyku razem z... bratem jednego z uczestników show TVP.

Tajemniczym wybrankiem serca Marty Manowskiej jest Robert Bodzianny, brat Pawła z 7. edycji "Rolnika". Czujne oko internautów spostrzegło, że zarówno Robert, jak i Marta na wakacjach odwiedzają te same miejsca, fotografują się przy tych samych budynkach i - co najważniejsze - wszystko to relacjonują w tym samym czasie na Instagramie.