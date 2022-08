Marta Manowska STRACIŁA PRACĘ w show w TVP?! "Niewykluczone, że to NIE KONIEC ZMIAN w jej grafiku"

To jeszcze nie koniec jej romansu z publicznym nadawcą, bo na fali popularności otrzymała również fuchę w "The Voice Senior" i w "Ośmiu wspaniałych". Mogło się wydawać, że Marta , mająca opinię "dziewczyny z sąsiedztwa", ma dość pewną pozycję w stacji Kurskiego. Przez lata stała się bowiem ekspertką w prowadzeniu programów o rolnikach i seniorach.

Wiele wskazuje jednak na to, że sytuacja w TVP zmienia się dynamicznie, a pozycja Manowskiej wcale nie jest taka pewna... Pomponik donosi bowiem, że gwiazda pożegnała się z rolą prowadzącej w "The Voice Senior" .

Jeśli chodzi o Martę i TVP, to w ostatnim czasie da się zaobserwować sporą zmianę (...). Nie zobaczymy jej w najbliższej edycji "The Voice Senior" i niewykluczone, że to nie koniec zmian w jej grafiku - donosi Pomponikowi osoba z produkcji.