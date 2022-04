"Rolnik szuka żony" 9: Oto wszyscy nowi kandydaci szukający miłości w TVP. Komu z nich się uda? (ZDJĘCIA)

Aneta 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

A ja się dzisiaj załamałam. Moja młodsza o 5 lat siostra zaprosiła wszystkich na święta do swojego nowego domu. Od 8 lat jest szaleńczo zakochana, tworzą super parę i rodzinę, mają już dwuletnią córeczkę, a teraz chcą mieć jeszcze jedno dziecko. Tyle u nich szcześcia, miłości, ciepła domowego.... A ja? 30 lat, każdy związek to porażka, jestem sama, wmawiałam sobie cały czas, że robię karierę, że się spełniam, że tego chcę od życia... ale dzisiaj zrozumiałam, że oszukuję samą siebie. U siostry wyszłam do łazienki się popłakać, a jak wróciłam do domu, to też cały czas płaczę i piję wino... wracam sama do pustego zimnego mieszkania, nikt mnie nie kocha, nie mam dzieci, zraziłam do siebie wszystkich znajomych... naprawdę nie rozumiem, co ze mną jest nie tak :( już sobie nigdy chyba nie ułożę życia.