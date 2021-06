Marta Manowska też karci Kaczorowską: "Nie wybraliśmy sobie CIAŁA"

Nina 11 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Każdy jest jaki jest, i nikomu do tego w jakiej odsłonie chce się pokazać w sieci. Czy ludzie na siłę szukają takich treści, które im się nie podobają, żeby komentować i wyrażać opinie z d**y - jak Żena od laktatorów, która widzi za dużo "skrajnego" wg niej bodypositive? Czy ma aż tyle czasu, by marnować go na to, co uderza w jej estetykę? Wchodzić w te hashtagi, obserwować osoby które takie treści dostarczają? Na Instagramie nie widzi się treści w proponowanych, których się nie chce oglądać, bo tak działają algorytmy - także widać, że niektórzy mają chyba za dużo wolnego czasu. Naprawdę słabo to o niej świadczy, widać że inteligencja emocjonalna na absurdalnie niskim poziomie. Współczuję jej dzieciom, oby pomyślała i wyciągnęła wnioski z tej sytuacji bo będzie zle. Warto by popracować nad rozwojem wewnętrznym, bo powłoka cielesna to coś, co dostajemy w loterii genetycznej i nie mamy na to wpływu, a to jakimi ludźmi jesteśmy, dla siebie i innych, to tu mamy wszyscy w miarę równie szanse.