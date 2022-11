Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" PO RAZ PIERWSZY mówi o OJCU swojej córki!

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny wzięli udział w 7. edycji show "Rolnik szuka żony" i zakochali się w sobie. Mimo że ich droga była dość wyboista, a o mały włos Marta opuściłaby gospodarstwo, to rolnik w porę odprawił pozostałe kandydatki i skupił się na poznawaniu swojej wybranki. Para po zakończeniu show kontynuowała znajomość, a po drodze wzięli jeszcze udział w tanecznym programie "Dance Dance Dance". W lutym zakochani ogłosili, że spodziewają się pierwszego wspólnego potomka, ale nie był to jeszcze koniec rewelacji w ich życiu.

Paszkin od początku udziału w programie nie ukrywała również, że ma kilkuletnią córkę Stefanię. Dla Marty istotne było więc, by jej partner zaakceptował córkę, a ta polubiła jej wybranka. Na szczęście Bodzianny - jak przekonywała celebrytka - od razu złapał dobry kontakt z dziewczynką. Paszkin córkę urodziła w wieku 27 lat, ale jakiś czas temu podjęła także temat "późnego" macierzyństwa. Wówczas to odniosła się do plotek, w których to pojawiła się informacja, że właściciel krów, nazywanych pieszczotliwie "Baśkami", martwił się, czy ukochana nie jest przypadkiem "za stara" na ponowne zostanie matką...