Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" przeczytała w sieci, jakoby "Paweł miał obawy, czy nie jest ZA STARA na dziecko". Odpowiedziała

Paweł Bodzianny i Marta Paszkin przez wielu uznawani są za największych "zwycięzców" 7. edycji show TVP "Rolnik szuka żony" . W programie rolnik, wówczas jeszcze jako kawaler, dość szybko się określił i wybrał przyszłą ukochaną spośród trzech uczestniczek, odsyłając konkurentki Marty do domu. Jak dziś widzimy, była to słuszna decyzja, a w marcu para wzięła ślub.

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" o rodzicielstwie

W czerwcu byli uczestnicy programu doczekali się z kolei wspólnej pociechy, o czym poinformowali w sieci. Nie ukrywali przy tym, że z radością powitali synka na świecie, gdyż była to ich wyczekiwana pociecha. W wywiadach podkreślali, że czekali z ogłoszeniem radosnych wieści do bezpiecznego momentu i wcześniej nie mówili o tym nawet rodzinie.

Trochę się staraliśmy o dziecko. Chcieliśmy mieć stuprocentową pewność, że z ciążą jest wszystko ok, dlatego do 12. tygodnia nie powiedzieliśmy nawet rodzinie - mówiła Marta w rozmowie z "Party", a jej ukochany dodawał: Chciałem chłopaka, któremu przekażę nie tylko nazwisko, ale też swoją wiedzę, a w przyszłości również gospodarstwo. Ale jeśli byłaby córeczka, miałbym trzy księżniczki do kochania.

Marta Paszkin otwiera się na temat macierzyństwa

W dalszej części posta podeszła jednak do zagadnienia poważnie i wprost pisze, że dziś macierzyństwo po trzydziestce nie jest niczym wyjątkowym. Mało tego, wiele kobiet rodzi dzieci dużo później, co w dzisiejszych czasach też nie powinno już dziwić.

A tak poważnie, to moim zdaniem starość to stan ducha, a nie metryka. A co do rodzenia dzieci po 30-stce (u mnie 35 lat), to dziś jest to normalka. Granica wieku dość mocno się przesunęła - podsumowała i nie sposób nie przyznać jej racji.