Marta Warchoł i Iwona Widomska zabrały głos po bajkowym ŚLUBIE: "Na chwilę zapomniałyśmy o obowiązującym prawie…" (FOTO)

CHRISTOPHER 60 min. temu

Nie wiem po co to larum ?? Pod moimi oknami moze przejsc marsz rownosci , a za godzine procesja . Jedni i drudzy wisza mi i powiewaja , ci sie pomodla tamci pokrzycza i tyle ich widzieli . Kto z kim spi i kto w co wierzy jest mi obojetne . Mam jakies zdanie na ten temat ale nie oburza mnie to ani troche , ani nie smieszy , i LGBT i tzw. katolicy . Niech robia co chca ale beze mnie .