Marta Warchoł i Iwona Widomska WZIĘŁY ŚLUB! Panny młode zaprezentowały się w ZJAWISKOWYCH sukniach ślubnych (ZDJĘCIA)

Z OBSERWACJI 37 min. temu zgłoś do moderacji 66 12 Odpowiedz

Gdyby Lewandowski nie grał, to nasi mieliby jakieś szanse. Jego obecność na murawie NICZEGO NIE WNOSI. Wręcz przeciwnie. On tylko czeka na podania, a chłopacy się spinają, żeby go zadowolić. Bez niego lepiej im szło.