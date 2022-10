Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zmieniła się NIE DO POZNANIA! Schudła i została BRUNETKĄ (ZDJĘCIA)

Flo 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Dlaczego nie zaprezentowała się tak w telewizji? Dlaczego pokazała się od najgorszej (wizualnej) strony? Mogła iść do programu po metamorfozie z pewnością siebie z lepszym samopoczuciem we własnej skórze. Może wtedy miałaby większe szanse na udany związek. Nie mówię że Maciej był partnerem idealnym ale może gdyby była bardziej zadbana on też pokazałby się z lepszej strony. Marta się Mackowi nie spodobała więc i on się nie starał. Nie bronię go, jedynie uważam że popełniła błąd idąc do takiego programu w złej formie fizycznej i psychicznej