"Ślub od pierwszego wejrzenia". Małżeńska drama Marty i Macieja trwa. On ją nazywa "MORTADELKĄ", ona sugeruje, że jest SKĄPY...

Lily 9 min. temu

Uważam ,ten program za parodie i kompletnie nie rozumiem jak można brać w nim udział.Jak można wziąć ślub z osobą ,której nie znasz...Masakra.To mój pierwszy komentarz dotyczący tego programu.Ta kobieta wystąpiła chyba drugi raz w tym programie .Nie pojmuje ,że nikt naprawde poza programem nie był zainteresowany poznaniem jej?Nie jest aż tak nie atrakcyjna.Przypadkowo trafiłam na jej zdjęcie w długich ciemnych włosach i wow jaka ładna.Brąz to jej kolor zdecydowanie.Ten owy mąż to dziwak i kompletnie do niej nie pasuje.Dziewczyna jest w depresji i dlatego chodzi do tv a telewizja wykorzystuje takie oosby dla oglądalności.Niech dziewczyna wreszcie uwierzy w siebie i przestanie brać udział w tv.Grunt to pewność siebie wtedy przyciągnie sie wartościową osobe.Narcyzi wybieraja nieśmiałe kobiety by je poniżać i nękać.