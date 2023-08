Marta Żmuda Trzebiatowska o różnicy wieku w małżeństwie: "Przypominam sobie o niej w trzech sytuacjach"

Same plisy 14 min. temu zgłoś do moderacji 12 3 Odpowiedz

Moj maz jest mlodszy ode mnie o 7 lat. I rowniez nie widac miedzy nami roznicy wieku. Po 10 latach malzenstwa, nikt tego nie rozwaza. Jednak ciage szokuje mlodszy partner bardziej niz mlodsza partnerka. Ta moze byc mlodsza nawet o 40 lat i nie ma problemu, ale jak facet jest mlodszy o juz rok, dwa lata, to jest szok. Tak naprawde, to ma to na mnie swietny wplyw - wygladam mlodziej, mam wiecej energii.