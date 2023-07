Celebrytki, które związały się z MŁODSZYMI partnerami: Cielecka, Kożuchowska i wiele innych. Rekordzistkę dzieli 20 lat różnicy

W społeczeństwie nadal panuje krzywdzący stereotyp, że gdy mężczyzna ma młodszą partnerką, to jest to coś zupełnie normalnego. Jednak, gdy kobieta wiąże się z młodszym, to słyszymy głównie, że jej przecież nie wypada. Na szczęście coraz więcej par łamie te konwenanse i tworzy udane relacje. Wśród nich jest wiele polskich gwiazd.