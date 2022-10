Marta Żmuda Trzebiatowska wspomina czasy sprzed posiadania dzieci: "Nie musiałam się tłumaczyć, o której wracam z imprezy"

O retyx 1 godz. temu zgłoś do moderacji 165 5 Odpowiedz

Sama prawda, dzieci to radosc ale i zmartwieia gdy choruja, troska gdy sie bawia, jedza, by cos sie nie stalo, opieka non stop, rezygnacja po czesci z siebie, u kobiet oczywiscie, mezczyzna ma dwa tygodnie urlopu po urodzeniu sie dziecka, potem wraca do pracy, w jego zyciu tez jest zmiana ale nie traci siebie tak jak kobieta kazdego dnia