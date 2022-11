Marta Żmuda Trzebiatowska wspomina początki znajomości z mężem: "Pomyślał o mnie, że jestem NIEŹLE ZADUFANA"

Marta Żmuda Trzebiatowska należy do grona celebrytów, którzy unikają dzielenia się informacjami na temat swojego życia prywatnego. Aktorka od 2015 roku jest żoną Kamila Kuli, z którym doczekała się dwójki dzieci. 38-latka na co dzień starannie chroni prywatność pociech i nie publikuje ich zdjęć w mediach społecznościowych. Celebrytka okazjonalnie pozwala sobie jednak na publiczne refleksje na temat macierzyństwa.

Jest olbrzymi problem z ustaleniem. Ja mojego męża poznawałam cztery razy, dopiero za czwartym razem go zapamiętałam. A on wszystkie te poprzednie razy pamięta i już za czwartym pomyślał o mnie, że jestem nieźle zadufana i nie będzie mi się po raz czwarty przedstawiał - wyznała w programie Radia Złote Przeboje.

On jest w stanie mi udowodnić wszystkie te trzy poprzednie razy, nie mogę się wyprzeć. Wręcz jeden jest zarejestrowany, bo zagraliśmy razem w serialu w jednym odcinku, w jednej scenie! Tylko tyle, że ja grałam z psem, i byłam bardzo skupiona, żeby tego psa ogarnąć, a on gdzieś tam przechodził. I ja tego nie pamiętam, żeby on w tej scenie też występował. Strasznie jest na to obrażony i oburzony. I taka to jest historia zakochania od pierwszego wejrzenia - powiedziała w rozmowie z Moro.