Marta Żmuda Trzebiatowska z bólem o swoim doświadczeniu po narodzinach dziecka: "Stałam pod ciepłą wodą i PŁAKAŁAM"

xiiii 27 min. temu zgłoś do moderacji 41 7 Odpowiedz

Podejście do kobiet w ciąży może i powinno się zmienić, ale kobiet w ciąży/matek do społeczeństwa również. Pracuję na jednym z największych polskich lotnisk i niekiedy zachowania takich kobiet są szokujące. Wczoraj np. kobieta z dzieckiem agresywnie spięła się do nas (pracownicy w gate), że "tyle nas tu jest, a nikt jej nie zniesie po schodach wózka!!!!" bez uprzedniego poproszenia o to (co i tak do naszych zadań absolutnie nie należy). Dziecko nie uprawnia was, drogie mamy, do traktowania jak królowej. Podróżujesz tanim przewoźnikiem (czy jakimkolwiek innym) = licz się z tym, że swoje bagaże trzeba nosić samemu, a pracownicy lotniska to nie osobista służba. Potem jest ból d**y że lotnisko złe, pracownicy okropni, a swoim zachowaniem same się prosicie o niepoważne traktowanie i sprawiacie, że ludzie w internetach śmieją się z maDek ;)