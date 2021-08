Marti Renti przekonuje, że naprawdę sprzedała wirtualną miłość za MILION ZŁOTYCH: "Normalnie się to wypłaca"

Normalnie się to wypłaca. To jest jakby w krypto i można to wypłacić na konto bankowe. Nie był to do końca mój pomysł. Dałam namówić się swoim przyjaciołom, którzy zajmują się NFT [plik cyfrowy, rodzaj tokena kryptograficznego - przyp. red]. Jeszcze nie wiem, kto kupił moją miłość, nie wiem, czy się dowiem, bo jeszcze się nikt nie ujawnił. Ale powinien się ujawnić, bo ma kolację ze mną. Proszę się ujawnić! Ta osoba może sobie teraz odsprzedać tę miłość, bo były artykuły na całym świecie i teraz ona jest więcej warta - stwierdziła przedsiębiorcza gwiazdka Instagrama.