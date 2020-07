Poznajcie Martirenti, pozytywną fitnesiarę z prawie DWOMA MILIONAMI fanów na TikToku

Kolejne gwiazdy dołączają do akcji Pudelka, w której namawiamy Was do pójścia na wybory. Marcin Prokop wystosował ważny apel, a Natalia Siwiec zapowiedziała, że skraca urlop, by móc zagłosować. Zobaczcie, kto jeszcze przyłączył się do #DAJGŁOS.