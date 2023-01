Martyna Kaczmarek chwali sobie pensję influencerki: "W korpo zarabiałam maksymalnie 10 tysięcy na rękę" (WIDEO)

bbb 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Najbardziej smieszną mnie te influenserki ktore są uzależnione od konsumpcjonizmu, zakupoholizmu, od otrzymywania darmowych gadzetow a wszystko w ilosciach hurtowych (tony ciuchow, kosmetyki -400 paletek cieni, zegarki kilkadziesiąt par butow) a najlepsze są te ktore mowią kolekcjonuje markowe torebki (tak usprawiedliwiają nalogowe kupowanie lans i prozność) one są jak moja lokata, to inwestycja finansowa... wojna pokazala ile warte są te "markowe zakupy" - niestety nawet ona nie zmienila ich konsumpcyjnego podjeścia do życia... gdyby zmienic profil mediow spolecznosciowych bez mozliwosci zarabiania - to nagle okazaloby się że trzeba by pracować caly m-c conajmiej 8 godzin za srednią krajową gdzie nie byloby ich stać na te "MARKOWE" rzeczy.