U Martyny Kaczmarek... zdiagnozowano ADHD: "W wieku sześciu lat miałam swój pierwszy napad paniki"(WIDEO)

Martyna Kaczmarek od dłuższego czasu buduje swoją karierę w mediach społecznościowych, gdzie otwarcie mówi o byciu modelką plus size, terapii oraz akceptacji ciała. Martyna prowadzi nawet własną fundację oraz nagrywa podcast o nazwie "Ciałość". Swoją historię postanowiła opowiedzieć też w "Top Model", gdzie jako "modelka curvy" wzięła udział jako pierwsza w historii programu. Choć Kaczmarek odpadła już z show, to kontynuuje swoją przygodę w mediach.

Modelka przez wiele lat zmagała się z atakami paniki oraz przeszła epizod depresyjny. W ostatnim czasie rozmowa z przyjaciółką oraz kilka komentarzy w sieci dały jej do myślenia, by zacząć diagnozować się w kierunku zaburzenia hiperkinetycznego.

Nie miałam dużej świadomości, ADHD kojarzyło mi się z niegrzecznym chłopcem, który z rzuca się po ziemi, nie słucha się rodziców i jest nadpobudliwy. (...) Zaczęłam czytać specjalistyczną literaturę na ten temat i udałam się do specjalisty. (..) U kobiet diagnozuje się to później. Testy przez wiele lat były robione pod chłopców. Wszystko, co do tej pory przechodziłam w kontekście zdrowia psychicznego, o którym też bardzo otwarcie mówię na swoich social mediach, to tak naprawdę podstawą tego było po prostu ADHD.