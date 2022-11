Ewa Zakrzewska uderza w Martynę z "Top Model": "Nie obserwuję jej kariery od momentu 'TRUMNY NA KÓŁKACH'"

Zakrzewska, która sama przed pięcioma laty sędziowała w polsatowskim show "Supermodelka plus size", wróciła też pamięcią do pewnego przykrego zdarzenia. Miała być świadkiem niewybrednych komentarzy kilku osób pracujących na wizji. Jak wynika z jej słów, ich zachowanie było karygodne.

Ale pamiętam, gdy kilka lat temu zaproszono modelki z mojej agencji, jury obrzydliwie je potraktowało (rozmiary Martyny, nie moje) - ciągnęła. Trwało to kilkadziesiąt minut. Nie puścili tego w tv, dziś za to by ktoś odpowiadał. A gdyby to puścili, żaden z członków jury nie występowałby już chyba publicznie. Wtedy krągłe modelki w rozmiarze były opasłymi wielorybami.