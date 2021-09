Gość weselny influencerki, który jechał "autem wysokiej klasy", tłumaczy: "Kobiety zginęły, bo to była konfrontacja BEZPIECZNEGO SAMOCHODU Z TRUMNĄ NA KÓŁKACH"

Od kilku dni nie milkną echa tragicznego wypadku, do jakiego doszło na trasie Barczewo-Jeziorany na Mazurach. Przypomnijmy: w wyniku zderzenia mercedesa i audi dwie kobiety zginęły na miejscu , a czteroletnie dziecko trafiło do szpitala. Ofiarami były pasażerki audi, rodzicom dziecka nic się nie stało. Szybko okazało się, że młoda rodzina wracała z wesela pewnej ciałopozytywnej influencerki.

Internauci błyskawicznie prześwietlili profil kierowcy na Instagramie - który wciąż jest otwarty. To... adwokat (!) z zamiłowaniem do mody, który bardzo lubi fotografować się w swoim aucie , być może tym "wysokiej klasy", bo na zdjęciach widać skórzaną tapicerkę.

To, co najbardziej oburza w tej sprawie, to próby usprawiedliwienia własnego zachowania, a może nawet obarczenie winą kobiet z "trumny na kółkach". Cóż, nie każdy zarabia na tyle dobrze, by jeździć "autem wysokiej klasy". Policja podejrzewa, że to właśnie wygadany adwokat zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z opisywaną "trumną". Z najnowszego raportu polskiej policji wynika, że to brawura i nadmierna prędkość są głównymi przyczynami wypadków. Nie "trumny na kółkach".