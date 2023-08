Martyna Kaczmarek uderza w Ewę Minge po jej słowach na temat feminizmu. "To jest TOTALNA GŁUPOTA"

Ewel 11 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Uważam, że mogę wrzucać na insta co chce, ubierać się jak chce. Bo żyję w wolnym kraju. Ani facet ani kobieta mi nie zabroni wyglądać jak mi się podoba. A jak ktoś mnie ocenia to jego problem. Mam zgrabne nogi, noszę mini i jak ktoś ma z tym problem to jest to jego problem, nie mój. Pani Minge ma ładny biust i też nosi dekolt. Czy ja mam prawo ja oceniać za to?