Martyna Wojciechowska apeluje do polskiego rządu w sprawie kryzysu na granicy: "WPUŚĆCIE TAM MEDIA I MEDYKÓW"

Cała Polska żyje kryzysem humanitarnym, który trwa na wschodniej granicy. Wyraźnie widać, że grupa uchodźców, która gromadziła się tam przez ostatnie miesiące, jest zdesperowana, aby przedostać się na terytorium Unii Europejskiej. Sytuacja jest niezwykle skomplikowana, chociaż niektórzy samozwańczy komentatorzy życia publicznego wydają się mieć na to pewne rozwiązanie...

Wydarzeniami w Kuźnicy żywo przejęta jest także Martyna Wojciechowska. Podróżniczka i prowadząca programu Kobieta na krańcu świata we wtorek zaapelowała do władz, aby umożliwiły organizacjom humanitarnym dotarcie do osób najbardziej potrzebujących.