Andrzej Piaseczny szuka sposobu na zażegnanie kryzysu migracyjnego: "WYSTARCZYŁOBY POSTAWIĆ OBÓZ"

Xxx 8 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Rozumiem, że to jest Rada dla Białorusi? Jak na razie to uchodźcy są po stronie białoruskiej i to oni nie pozwalają im zawrócić straszac ich karabinami. Tu jest realizowany plan w którym imigranci koniecznie muszą ruszyć na Polskę aby zdestabilizować nasz kraj.Jeśli otworzymy granicę takich uchodźców codziennie będzie o 1000 więcej, to będzie tylko zacheta dla nich. A co jeśli Niemcy zamkną granicę?Wszyscy oni będą koczować u nas. zaczną się prześladowania, manipulację medialne na pewno nie na korzyść Polaków,bedziemy mieć przerabane my szarzy ludzie. Ciekawe może wtedy łaskawie jakiś nasz Wielki przyjaciel, który teraz biernie się przygląda wkroczy do akcji i rozgromi ten chaos. W ramach tego przejmie kontrolę nad rządem. Tak powoli rozbierze się nasz kraj. Taka już nasza nędzna przyszłość. Czyżby nic dwa razy się nie zdaza w naszym przypadku się nie sprawdzało? Zobaczymy. Nie bądźmy głupi.