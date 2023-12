Martyna Wojciechowska chwali się sukcesem Kabuli. Pokazała, jak teraz wygląda! (WIDEO)

Lolo 12 min. temu zgłoś do moderacji 10 3 Odpowiedz

Ostatnio przeczytałam pod jakimś artykułem na FB że to rasizm kiedy biała osoba adoptuje dziecko innej rasy (Kabula była prawie dorosła, ale wiecie o co chodzi) i że dzieci powinny być adoptowane wyłącznie w obrębie rasy a nawet kultury. I że jak masz mieszane małżeństw to masz obowiązek nauczyć się gotować potrawy tej drugiej strony dla dziecko żeby mialo dostęp do oryginalnej kuchni gdyby jeden z rodziców np. zmarł. Oczywiście nie kuchni białych ludzi, nie, oni nie mają kultury, nie potrafią gotować ani tańczyć. A w ogóle to czarnoskórzy stworzyli cywilizacje w Europie a człowiek lodu Otzi był czarny. Biali nic nie potrafią. Sorry, ale mimo bycia osobą lewicową nie mogę nie zauważyć odwrotnego rasizmu (którego wg niektórych nie ma bo rasistami mogą być tylko biali, już kit że nigdzie na świecie tak nie nienawidzę się czarnych jak w Indiach i Chinach). Gdzie ten świat zmierza? Oczywiście jest szansa że to tylko USA ma kuku na muniu