Małgorzata Rozenek i Martyna Wojciechowska maszerują do "Dzień dobry TVN" w bliźniaczych stylizacjach. Do twarzy im w czerwieni? (ZDJĘCIA)

Małgorzata Rozenek zasiadła na słynnej kanapie, aby opowiedzieć nieco na temat projektu obywatelskiego o refundacji in vitro , jak i samej procedurze. Przypomnijmy, że kilka dni temu gwiazda znów zawitała w Sejmie, aby przedstawić problematykę inicjatywy zebranym na posiedzeniu posłom. Z kolei Martyna Wojciechowska odwiedziła studio na rogu Hożej i Marszałkowskiej, aby promować doroczną akcję Fundacji TVN "Podaruj Misia".

W okolicy studia "Dzień dobry TVN" standardowo pojawili się fotoreporterzy, aby uwiecznić maszerujące na wywiady gwiazdy. Małgorzata Rozenek pędziła do budynku swojej dawnej pracy w szykownym, czerwonym garniturze oraz płaszczu. Elegancką stylizację dopełniły szpilki w tym samym kolorze oraz torebka Diora za prawie 8,5 tysiąca złotych. Co ciekawe, Martyna Wojciechowska również tego dnia postawiła na "total look" w kolorze czerwieni. Podróżniczka miała na sobie golf, szerokie spodnie oraz płaszcz - niemal identyczny, jak Małgonia. Zamiast wartej majątek torebki i szpilek, dziennikarka dobrała ciemne okulary oraz obuwie sportowe.