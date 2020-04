Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski oglądają działkę pod budowę domu (ZDJĘCIA)

Ludwiczek 3 godz. temu zgłoś do moderacji 168 25 Odpowiedz

to jest właśnie plaga tej planety : sławni i bogaci (lecz nie tylko) szukają dzikich spokojnych miejsc bo chcą mieć tam domek. A że pieniądz to najlepsze esperanto więc powstają pałace w ostatnich spokojnych miejscach, zjezdzają się terenówki i jachty, pieski i kotki, setki metrów ogrodzeń, pomosty, wstawiają sztuczne oświetlenie itp. Tak zniszczono Mazury, wybrzeże Bałtyckie, góry teraz przyszedł czas na Podlasie i Bieszczady. Ale najsmieszniejsze jest to że na co dzień pieprzą jaka to ekologia jest ważna , że trzeba ratować Ziemię, nie jedzą mięska i ćwiczą jogę, tępią myśliwych.....hipokryci....