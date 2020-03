Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski ZARĘCZYLI SIĘ?! Wygadał się sam dziennikarz...

Choć od tamtej pory minęło już sporo czasu, to jednak ich relacja nadal cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Wszystko to też za sprawą faktu, że Martyna i Przemek konsekwentnie chronią swoją prywatność. Mimo to nie obyło się w ostatnich miesiącach nawet bez doniesień o ich rzekomym ślubie...