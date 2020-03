Martyna Wojciechowska wylicza zalety Przemka Kossakowskiego: "Ma ogromną cierpliwość, empatię, wrażliwość"

Podczas wywiadu nasz reporter postanowił zapytać dziennikarkę, co sądzi o najnowszym programie swojego ukochanego, Down the road. Zespół w trasie. W nowym formacie TTV Kossakowski wyruszy w podróż po sześciu krajach w towarzystwie grupy młodych ludzi z zespołem Downa.

To jest niezwykły projekt. Bardzo się cieszę, że pojawił się w polskich mediach, w których jest tak mało miejsca na szczerość, uczciwość, prawdomówność. A osoby z zespołem Downa obdarzone są tym dodatkowym chromosomem, który daje im właśnie to, tę szczerość. To jest tak odświeżające, tak piękne, uczy tolerancji, otwartości. Dla mnie to jest najwspanialszy projekt, jaki jest w tej chwili w telewizji, nie tylko z powodów osobistych. Od początku kibicuję temu programowi i Przemkowi - przyznała Wojciechowska.