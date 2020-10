Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski WZIĘLI ŚLUB! (FOTO)

Od kilku miesięcy trwały spekulacje na temat tego, kiedy Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski zdecydują się sformalizować swój związek. Podróżniczka była ostatnio widziana na przymiarkach w salonie sukien ślubnych, co tylko podsyciło plotki o tym, że niebawem zostanie żoną.

Martyna Wojciechowska o ślubie z Przemkiem Kossakowskim: "Poinformuję za pomocą social mediów"

Szczęśliwi państwo młodzi pozowali do fotografii dbając o to, by należycie wyeksponować swoje obrączki. Jak widzimy na zdjęciu Martyna zdecydowała się na klasyczną białą suknię bez zbędnych zdobień, a Przemek stał u jej boku w eleganckim garniturze w ciemną kratę i czarnej koszuli.