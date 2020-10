Martyna Wojciechowska złożyła wizytę w butiku znanej projektantki

Aktualnie jedna z najpopularniejszych "power couples" w rodzimym show biznesie sumiennie przygotowuje się do zbliżającego się ślubu. Choć w rozmowie z Pudelkiem 46-latka nie była szczególnie chętna do dzielenia się szczegółami dotyczącymi ceremonii , pod koniec sierpnia narzeczony gwiazdy został przyłapany przez paparazzi w popularnym salonie jubilerskim, gdzie poszukiwał idealnej obrączki dla swej lubej , tym samym dając mediom pretekst do dalszych spekulacji.

Tymczasem kilka dni temu stołecznym fotografom udało się uwiecznić moment, jak Martyna zmierza do butiku należącego do jednej z najpopularniejszych projektantek sukien ślubnych w Polsce, Violi Piekut. Gwiazda zaparkowała swojego jeepa pod samym lokalem, po czym udała się do salonu, gdzie w towarzystwie znajomej i obecnej w sklepie Piekut (najprawdopodobniej) poszukiwały idealnej kreacji na "specjalną okazję". Co więcej, gwiazdę przyjęto już po zamknięciu salonu. Wojciechowska spędziła w atelier dwie godziny, po czym opuściła butik z uśmiechem na ustach.