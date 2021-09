Martyna Wojciechowska NIE DO POZNANIA! Pokazała twarz upiększoną przez filtry (ZDJĘCIA)

Presja idealnego wyglądu dotyka wielu użytkowników mediów społecznościowych. Szczególnie mocno wpływa na samoakceptację młodych osób , które, wzorując się na przekłamujących rzeczywistość influencerkach, wrzucają do sieci swoje przerobione, upiększone fotki.

Ostatnio do kampanii promującej samoakceptację przyłączyła się Martyna Wojciechowska . Podróżniczka wyszła od pokazania swoim obserwatorom kilku zdjęć przerobionych za pomocą filtrów z Instagrama. Na paru z nich Martynę dosłownie trudno rozpoznać.

Poznajecie? TAK, TO JA… w kilku "idealnych" wersjach stworzonych za pomocą filtrów, które są ogólnodostępne za darmo (!) na instagramie i w prostej aplikacji. Na końcu moje zdjęcie w naturalnym wydaniu - pisze Wojciechowska.

Wiele pracy zajęło mi, żeby poczuć się dobrze w swoim ciele. Choć przyznaję, że nawet dzisiaj wciąż mam problem z samoakceptacją, lepsze i gorsze dni. Przez lata zrozumiałam jednak, że ważniejsze od tego jak wyglądam jest to, co robię, bo TO NIE WYGLĄD DEFINIUJE NASZĄ WARTOŚĆ - podkreśla celebrytka.