Bez retuszu, z fałdkami i cellulitem: ciałopozytywne gwiazdy pozują w kostiumach (ZDJĘCIA)

W ciałopozytywności nie rozchodzi się o to by promować otyłość (Lizzo Gwit) - tylko o to by akceptować siebie z wadami rozstępy jedna fałdka za dużo cylulit . A w ich przypadkach to jest wymyślanie teorii do choroby jaką jest otyłość i do lenistwa też po części. Ciałopozytywność to nie to że ktos jest chudy i zgrabny (Kraęglicka)i łaaaaał jestem ciałopozytywna...... Nie , CIAŁOPOZYTYWNOŚĆ TO JEST TO ŻE NORNALNA KOBIETA KTORA DBA O SIEBIE , NIE MOWIE FIT ITD. ALE NORMALNIE SIE ODŻYWIA, MOZE I MA PARE KG ZA DUŻO (NIE MAM NA MYŚLI 30,40,50) NIŻ TYLE ILE POWINNA WYNOSIĆ MAXYMALNA WAGA W STOSUNKU DO WZROSTU, POWIEDZMY NAWET 15 ALE DOBRZE SIE CZUJE , I TO AKCPTUJE , I MA CYLULITIS , ROZSTEPY,. JAKIEŚ BLIZNY , WIOTKIE PIERSI, I SIE TEGO NIE WSTYDZI TO JEST SUPER .