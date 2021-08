Dominika Gwit odpowiada na zarzuty o promowanie otyłości: "Podejmowanie walki zawsze jest ważne"

Kobieta Norma... 1 godz. temu zgłoś do moderacji 96 7 Odpowiedz

Ciezko jej schudnac bo to ogromny wysilek i praca nad sobą. Juz raz przez to przechodziła i wie jak to "smakuje" . Nie może nie do tego zabrać dlatego komentuje swój wygląd tak a nie inaczej. Bo co ma zrobić? Zamknąć sie w domu? Podejrzewam,ze troche robi dobra mine do zlej gry a w domu może sobie popłakiwać. Tylko gdzie w tym wszystkim motywacja i wsparcie ze strony meza ??? Mam nadzieje, ze to nie jest ten co uwielbia puszyste kobiety i jeszcze ja pasie i utwierdza w przekonaniu ze jest cudowna :-(