"Ciałopozytywna" Camila Cabello o zdjęciach paparazzi z joggingu: "Jesteśmy prawdziwymi kobietami z CELLULITEM I TŁUSZCZEM!" (ZDJĘCIA)

I mam na sobie top, który pokazuje mój brzuch. Brzuch, którego nie schowałam, ponieważ biegam i funkcjonuję jak normalny człowiek! Nie ukrywam go przez cały czas! - wykrzykuje do smartfona "ciałopozytywna" artystka, podsumowując:

Uświadomiłam sobie, że wieczna walka ze swoim ciałem jest już niemodna! Jestem wdzięczna za to ciało, ciało, które pozwala mi robić to, co potrzebuję robić. Jesteśmy prawdziwymi kobietami z kształtami, cellulitem, rozstępami i tłuszczem! - grzmi, na koniec racząc fanów piosenką "Something He Can Feel" Arethy Franklin w swoim wykonaniu.