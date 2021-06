"Ciałopozytywna" Camila Cabello w bikini na plaży. "CELLULIT JEST NORMALNY!" (ZDJĘCIA)

Hania 21 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

W teledyskach wygląda zupełnie inaczej niż na żywo. I nie mam tu na myśli stroju, super makijażu i fryzury. Gdybym ją spotkała na wakacjach w życiu bym nie powiedziała, że to Camila. W kwestii wyglądu nie będę jej oceniać. Jeżeli dobrze się czuje się w swoim ciele to super a jak ktoś ma inny ideal piękną to jego sprawa. "Cialopozytywnoscia" jest dla mnie lubienie siebie i swojego ciała. Np. kobieta nic nie poradzi na to, że będzie niska i będzie miała sylwetkę dzwona, ale będzie miała piękna talię, krągłe biodra i fajna twarz:) Człowiek, który wygląda inaczej z powodu choroby wrodzonej też ma w sobie coś pięknego. Polubimy się za to co w nas piękne a tym co już tylko dobre nie sensu się przejmować. Jedyną rzeczą, którą nie podeptane pod to pojęcie to bardzo duża otyłość lub chorobliwa chudość. Anorektyczna nie powinna oczekiwać, że jej wygląd jest normalny a osoba z 80 kg nadwagą lub o wiele większą nadwagą niech nie wmawia wszystkich, że jest cialopozytywna. Otyłość to choroba i tyle. A tak generalnie każdy człowiek zasługuje na szacunek niezależnie od wyglądu a jego wartośc nie powinna mniejszabo np. bo ktoś ma cellulit albo nie nosi rozmiaru 36. Później ludzie naogladaja się idealnych kobiet i mężczyzn z mięśniami jak u superbohaterów popatrzą siebie i zaczynają pojawiać się problemy z lubieniem sobie. Nawet jak jest się osobą otyła w pierwszej kolejności należy polubić siebie , ale na je należy akceptować faktu, że jestem chora , są ludzie którzy XXL więc nic nie zrobię, żeby czuć się lepiej być osobą zdrową.