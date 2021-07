Camila Cabello DBA O KONDYCJĘ, przechadzając się po wzgórzach Los Angeles w towarzystwie mamy (ZDJĘCIA)

Justa 19 min. temu zgłoś do moderacji 30 1 Odpowiedz

I to jest właśnie jedna wielka ściema,widzisz taką kobietę w teledysku np. Seniorita gorąca laska ze świetną figurą,człowiek zaczyna się borykać z kompleksami a tu okazuje się że ta gorąca laska to tak naprawdę nieciekawy mały pulpecik.Przestańmy żyć gwiazdami,celebrytami i bądźmy sobą,nie wierzmy temu co na co dzień pokazują nam w internetowych,WYLUZUJMY!to się tyczy zwłaszcza kobiet.Pozdraeiam Was w ten piękny dzień