Pochmurna Camila Cabello spaceruje z rodziną po wzgórzach Los Angeles (ZDJĘCIA)

Dla mnie ten swiat jest chory, jak mozna obrazac innych, jak mozna wpedzac innych w kompleksy, najgorsze jest to ze to kobiety najczesciej atakuja inne kobiety, ja mam w du... co sadza inni o mnie, nie urodzilam sie po to aby was wszystkich zadowalac. Ale tez zajelo mi to sporo czasu aby dojrzec do takiego podejscia. Pozdrawiam srodkowym palcem tych wszystkich ktorzy maja radosc z obrazania innych aby poczuc sie z samym soba lepiej