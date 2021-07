Martyna Wojciechowska nie jest PIERWSZĄ żoną Przemka Kossakowskiego. Co wiemy o jego poprzednim małżeństwie?

Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski jeszcze niedawno wydawali się idealnie dobraną parą. Łączyła ich nie tylko wspólna pasja, lecz także podobne podejście do świata, a 9 miesięcy temu doszło do ich sekretnego ślubu. Niestety wygląda na to, że sielanka dość szybko się skończyła, bo w środę ogłosiliśmy, że ich związek to już przeszłość.